QR-код от ФНС: жители Таганрога столкнулись с новым видом мошенничества

В России участились случаи мошенничества с использованием писем, маскирующихся под официальные уведомления Федеральной налоговой службы.

Получают такие сообщения и жители Таганрога.

«Гражданам важно сохранять бдительность, так как переход по QR-коду из такого письма может привести к потере персональных данных и финансов», — предупреждает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники рассылают электронные сообщения, в которых утверждают, что у получателя имеется неуплаченный налог или задолженность. Для быстрого решения проблемы адресату предлагается отсканировать QR-код, якобы ведущий на страницу оплаты.

Однако этот код направляет пользователя на фишинговый сайт, внешне похожий на государственный сервис. На поддельной странице мошенники запрашивают номер телефона, паспортные данные и реквизиты банковской карты.

Специалисты напоминают, что проверять информацию о налогах и долгах следует исключительно через личный кабинет на официальном сайте ФНС. Не рекомендуется переходить по ссылкам или QR-кодам из писем от неизвестных отправителей, а также вводить конфиденциальные данные на непроверенных интернет-ресурсах.

Ранее мы рассказывали, что мошенники рассылают жителям Таганрога СМС о возврате переплаты за отопление.

Фото: Telegram-канал «Вестник Киберполиции России»

