Жители Таганрога передали военным 25 обогревателей и мотоцикл

Глава Таганрога Светлана Камбулова продолжает рассказывать о таганрожцах, которые реальными делами вносят свой вклад в Победу.

«Вместе мы — сила!» — эти слова Натальи Чуйкиной, председателя КТОС №31, давно стали не просто девизом, а руководством к действию для целого района. Наталья Петровна — признанный лидер и авторитетная фигура среди жителей, человек, которому доверяют и за которым идут. Именно она стала тем стержнем, вокруг которого объединились десятки неравнодушных людей, готовых вносить свой вклад в поддержку наших военнослужащих, участвующих в СВО.

«Работа активистов КТОС №31 начинается с самого, казалось бы, простого — но такого важного на передовой. Женщины района берут в руки спицы и вяжут теплые носки для бойцов. Каждая петля — как молитва о том, чтобы солдат вернулся домой живым и здоровым», — написала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.

Казалось бы, носки — мелочь. Но любой, кто хоть раз разговаривал с бойцами, знает: на передовой мелочей не бывает. Помимо вязаных изделий, активисты приобретают необходимую одежду и одеяла — все то, что помогает нашим защитникам пережить холод и сырость полевых условий.

Деятельность КТОС №31 давно вышла за рамки гуманитарных посылок с продуктами и теплыми вещами. Осознание значимости каждого вклада в общее дело и понимание реальных потребностей фронта привели к по-настоящему масштабным инициативам.

Так, на собранные жителями средства были приобретены и переданы бойцам 25 дизельных отопительных приборов — надежные источники тепла для блиндажей и укрытий. За каждым из этих обогревателей — сотни и тысячи рублей, собранных обычными людьми: пенсионерами, рабочими, молодыми семьями. Люди отдавали кто, сколько мог, — и вместе совершили то, что поодиночке было бы невозможно.

Отдельная гордость — мотоцикл, купленный на народные средства и переданный подразделению. В условиях передовой мотоцикл — это мобильность, возможность быстро доставить боеприпасы, эвакуировать раненого, обеспечить связь между позициями.

Активисты КТОС №31 не останавливаются на достигнутом. Идет активный сбор средств на приобретение двух комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это уже совершенно другой уровень помощи — средства, которые непосредственно спасают жизни, защищая наших бойцов от вражеских беспилотников. И жители района снова откликнулись, понимая: каждый рубль, вложенный в такое оборудование, — чья-то спасенная жизнь.

Под руководством Натальи Чуйкиной осуществляется комплексная программа сбора гуманитарной помощи. И здесь проявляется особая, душевная сторона работы КТОСа. Помимо стандартных наборов — продуктов питания длительного хранения и питьевой воды — бойцам отправляют то, что напоминает о доме: домашние торты, румяные пирожки, свежие фрукты.

«Это не просто еда. Это послание: «Мы помним о вас. Мы ждём вас. Мы с вами». Боец, получивший на позиции домашний пирог, знает и ощущает, что за его спиной — целая страна, целый район, где бабушки пекут для него так же, как пекли бы для собственного внука», — подчеркнула глава Таганрога.

Пожалуй, главное достижение Натальи Чуйкиной — не количество собранных средств и не число отправленных посылок, хотя и эти цифры впечатляют. Главное — то сообщество, которое сформировалось вокруг общего дела. Люди самого разного возраста и социального положения — от школьников до ветеранов, от предпринимателей до домохозяек — объединились одной целью: поддержать тех, кто защищает нашу Родину. Именно в таком единении и проявляется настоящая сила народа.

Все они — активисты КТОСа №31 — согревают наших солдат теплом реальных дел. И в этом тепле — не только шерсть носков и жар дизельных обогревателей, но и то главное тепло, которое невозможно измерить приборами, — тепло человеческого сердца.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой