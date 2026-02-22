Волонтеры группы «ZOV Добра» из Таганрога изготовили более 700 камуфляжных сетей для СВО

В Таганроге на базе комитета территориального общественного самоуправления № 34 под руководством председателя Любови Скоробогатовой почти три года работает волонтерская группа «ZOV Добра».

Сейчас на счету группы уже более 700 камуфляжных сетей! На изготовление одной масксети опытным мастерицам бывает достаточно одного дня. В каждую сеть непременно вплетается оберег, надежно защищающий нашу военную технику, а главное – здоровье и жизни наших ребят в зоне проведения специальной военной операции.

550-ю сеть в группе сплели к двухлетию со дня основания. Группа «ZOV Добра» была создана в июне 2023 года. И вот уже более двух с половиной лет с утра до вечера стрекочут швейные машинки, а золотые руки мастериц кроят ткани, режут, шьют, вяжут, плетут… Помощь фронту не прекращается ни на один день.

Волонтерская группа «ZOV Добра» – это хорошо отлаженный живой организм. Большинство участников группы – женщины, поэтому «ZOV Добра» любовно и уважительно величают «МамБат». Сердцем группы, ее пламенным мотором является Любовь Скоробогатова. Любовь Ивановна объединила вокруг себя инициативых жителей своего района. «МамБат» в строю при любой погоде. В его штаб ежедневно добираются женщины даже из самых дальних районов города.

Все эти годы ближайший помощник Любови Скоробогатовой – ее дочь Оксана. В январе Оксана Игоревна родила еще одного ребенка, стала многодетной мамой. Забот заметно прибавилось, но общее дело она не оставила.

Работа в группе организована в две смены. Активистки приходят с детьми и внуками. Ростом те пока невелики – до середины сети, перекинутой через высокую перекладину, им не достать, но плести из маскировочных лоскутов гирлянду с перекрутом по нижнему краю вполне по силам.

«ZOV Добра» оказывал гуманитарную помощь по заявкам военнослужащих, сражавшихся на Авдеевском, Бахмутском, Белгородском, Горловском, Донецком, Запорожском, Курском, Херсонском направлениях. Ни одна заявка не остается без внимания. Вот только у группы нет стабильного финансирования. Нехватка денежных средств порой затрудняет выполнение той или иной заявки. На выручку приходит благотворительная акция «День стольника», в которой может принять участие абсолютно каждый желающий. Любой вклад жизненно необходим нашим защитникам. Собранные деньги расходуются на самое необходимое для бойцов. А необходимого нужно много. Взять хотя бы влажные салфетки и полотенца, одноразовую посуду, витамины и медикаменты, потребность в которых есть всегда. А еще нужна фольгированная ткань – много ткани – для пошива антидроновых (противотепловизорных) одеял и пончо, защищающих солдат от холода и спасающих их жизни.

Спасибо всем, кто участвует в сборах. Каждый взнос – это крепкое рукопожатие, которое укрепляет дух наших воинов. Спасибо каждому, кто помогает фронту.

Для тех, кто хотел бы передать солдатам гостинцы, порадовать вкусненьким, в магазине «Магнит» на улице Маршала Жукова, 223-а стоит корзина.

«МамБат» регулярно доставляет нашим бойцам продуктовые посылки. Женщины шьют теплое белье, вяжут носки и перчатки, изготавливают окопные свечи, носилки и много чего еще. Их самоотверженный труд отмечен благодарственными письмами главы города Таганрога, городской Думы, местного отделения партии «Единая Россия». Они получают бесчисленные благодарности от бойцов и их командования. Они зовут друг друга «девочками» и считают себя семьей. Новый день начинают словами «Доброе утро, семья!» В их душах живет доброта, а в сердцах никогда не гаснет огонек, согревающий сыновей, доблестных защитников нашего Отечества.

Их девиз – «Своих не бросаем!». А впереди у группы «ZOV Добра» – новые заказы для ребят.

Вера КОТИНА, фото из архива группы «ZOV Добра»