Главная » Город

Жители Таганрога опасаются бродячих собак в Приморском парке

На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

В соцсетях таганрожцы сообщают о стае безнадзорных собак, которые оккупировали Приморский парк. Обращения по этому поводу поступали также в городские службы 05 и 112.

Город

Горожане пишут, собаки подбегают к людям, пугают детей. Прогулка в парке становится небезопасной, и у его посетителей возникает резонный вопрос — примут ли какие-нибудь меры городские власти?

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города. Нам ответили, что отлов животных ведется. Приморский парк у соответствующих служб взят на постоянный контроль.

«Работу по отлову безнадзорных животных проводит подрядная организация ИП Кудря О.А. В период с 27 мая по 29 августа 2025 года был произведен отлов собак. Кроме того, территория Приморского парка повторно включена в наряд-задание подрядной организации на отлов безнадзорных животных», — сообщает МКУ «Благоустройство».

Напомним, по действующему законодательству — ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 18, пункт 2.1), стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат.

«Данное правило не распространяется на собак без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность по отношению к другим животным или человеку. МКУ «Благоустройство» продолжает работу по обеспечению безопасности и комфортного пребывания граждан на территории Приморского парка», — говорится в комментарии.

Ранее мы рассказывали, что оголенный провод на улице Морозова пугает жителей Таганрога.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

обратная связь отлов бродячих собак Приморский парк Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru