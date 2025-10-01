Жители Таганрога опасаются бродячих собак в Приморском парке

В соцсетях таганрожцы сообщают о стае безнадзорных собак, которые оккупировали Приморский парк. Обращения по этому поводу поступали также в городские службы 05 и 112.

Горожане пишут, собаки подбегают к людям, пугают детей. Прогулка в парке становится небезопасной, и у его посетителей возникает резонный вопрос — примут ли какие-нибудь меры городские власти?

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города. Нам ответили, что отлов животных ведется. Приморский парк у соответствующих служб взят на постоянный контроль.

«Работу по отлову безнадзорных животных проводит подрядная организация ИП Кудря О.А. В период с 27 мая по 29 августа 2025 года был произведен отлов собак. Кроме того, территория Приморского парка повторно включена в наряд-задание подрядной организации на отлов безнадзорных животных», — сообщает МКУ «Благоустройство».

Напомним, по действующему законодательству — ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 18, пункт 2.1), стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат.

«Данное правило не распространяется на собак без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность по отношению к другим животным или человеку. МКУ «Благоустройство» продолжает работу по обеспечению безопасности и комфортного пребывания граждан на территории Приморского парка», — говорится в комментарии.

Ранее мы рассказывали, что оголенный провод на улице Морозова пугает жителей Таганрога.

Фото «Таганрогской правды»