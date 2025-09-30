Оголенный провод на улице Морозова пугает жителей Таганрога

Как сообщают таганрожцы, на улице Морозова, 1 уже больше недели висит оголенный электрический кабель. Обращения местных жителей в экстренные службы результата не дали.

Горожане опасаются, что провод, висящий над тротуаром на уровне человеческого роста, может быть опасен для прохожих, особенно в темное время суток.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями по ситуации, ответили, что указанная ЛЭП принадлежит ПО ЮЗЭС ПАО «Россети-Юг».

«По вопросу оголенного провода на ул. Морозова, 1 уполномоченным органом местного самоуправления направлено письмо в адрес собственника с целью устранения данной проблемы», — говорится в комментарии.

Фото: «Блокнот Таганрог»