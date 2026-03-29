Жители Ростовской области смогут отправиться в тур по Кавказу на круизном поезде

Жители Ростовской области получат возможность отправиться в путешествие по Северному Кавказу на специальном туристическом поезде. Об этом сообщает АО «Федеральная пассажирская компания». Круизный поезд отправится по маршруту Москва – Черкесск – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва 27 апреля и сделает дополнительную остановку в Ростове-на-Дону.

Первым пунктом на пути станет Карачаево-Черкесия. Туристам предложат групповой экскурсионный тур из Черкесска, включающий посещение Тебердинского заповедника и горнолыжных курортов, таких как Домбай и Архыз. Для желающих углубиться в регион доступны индивидуальные экскурсии к менее известным местам, например, аулу Эльтаркач, перевалу Гум-Баши, Сырным пещерам и Маринскому минеральному источнику.

Также сохранится популярный маршрут с заездом в столицу Адыгеи Майкоп, первый рейс по которому запланирован на 5 мая. Путешественники разместятся в комфортабельном составе, который включает вагоны купе и СВ, вагон-спа с инфракрасной сауной, вагон-душевую и штабной вагон с ресепшеном. В двух вагонах-ресторанах гостям предложат блюда кавказской кухни, а в вагоне-баре можно будет спеть в караоке. Помимо ростовчан, присоединиться к поездке смогут и жители Воронежа, где состав также сделает остановку.

Фото мессенджер МАХ «ФПК. Лучше поездом!»