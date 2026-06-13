Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области мошенники выманили у женщины 9,3 млн рублей сбережений и даже вовлекли в преступную схему

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Все началось со звонка лжесотрудника военкомата с просьбой уточнить номер СНИЛС.

Новости Ростовской области

В Ростовской области жертвой мошенников стала 42-летняя жительница города Шахты, лишившаяся 9 млн 350 тыс. рублей. Женщина обратилась в дежурную часть Отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Шахты и рассказала, что попалась на уловки аферистов. Подробности рассказали в донской полиции.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Под предлогом уточнения персональных данных близкого родственника он попросил продиктовать номер ее СНИЛС. После того как женщина выполнила требование, ей пришло смс-сообщение о взломе личного кабинета на портале госуслуг. Затем последовала серия звонков, в ходе которых ее переключали на лжеспециалистов разных организаций. Мошенники убедили потерпевшую, что с ее накопительного счета пытаются похитить деньги, и для спасения средств их необходимо снять и передать курьеру. Испуганная женщина сняла все свои сбережения и отдала наличные приехавшим курьерам.

Злоумышленники продолжали общение с женщиной в течение длительного времени, войдя в доверие. В один из дней якобы сотрудник силового ведомства сообщил ей, что в городе Шахты у пожилой женщины возникла похожая ситуация, и попросил приехать к ней, чтобы успокоить и передать ее сбережения курьеру для сохранности. Обманутая ростовчанка выполнила просьбу. После этого она снова согласилась «помочь» пенсионеру из Шахт, но, прибыв по указанному адресу, местный житель убедил ее, что она находится под воздействием мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полиция напоминает: сотрудники силовых и государственных ведомств никогда не звонят гражданам с требованием переводить деньги на «безопасные счета». Если в разговоре заходит речь о финансах и необходимости перевода, следует немедленно прекратить общение.

Фото: magnific

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

мошенничество новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru