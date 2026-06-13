В Ростовской области мошенники выманили у женщины 9,3 млн рублей сбережений и даже вовлекли в преступную схему

Все началось со звонка лжесотрудника военкомата с просьбой уточнить номер СНИЛС.

В Ростовской области жертвой мошенников стала 42-летняя жительница города Шахты, лишившаяся 9 млн 350 тыс. рублей. Женщина обратилась в дежурную часть Отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Шахты и рассказала, что попалась на уловки аферистов. Подробности рассказали в донской полиции.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Под предлогом уточнения персональных данных близкого родственника он попросил продиктовать номер ее СНИЛС. После того как женщина выполнила требование, ей пришло смс-сообщение о взломе личного кабинета на портале госуслуг. Затем последовала серия звонков, в ходе которых ее переключали на лжеспециалистов разных организаций. Мошенники убедили потерпевшую, что с ее накопительного счета пытаются похитить деньги, и для спасения средств их необходимо снять и передать курьеру. Испуганная женщина сняла все свои сбережения и отдала наличные приехавшим курьерам.

Злоумышленники продолжали общение с женщиной в течение длительного времени, войдя в доверие. В один из дней якобы сотрудник силового ведомства сообщил ей, что в городе Шахты у пожилой женщины возникла похожая ситуация, и попросил приехать к ней, чтобы успокоить и передать ее сбережения курьеру для сохранности. Обманутая ростовчанка выполнила просьбу. После этого она снова согласилась «помочь» пенсионеру из Шахт, но, прибыв по указанному адресу, местный житель убедил ее, что она находится под воздействием мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полиция напоминает: сотрудники силовых и государственных ведомств никогда не звонят гражданам с требованием переводить деньги на «безопасные счета». Если в разговоре заходит речь о финансах и необходимости перевода, следует немедленно прекратить общение.

Фото: magnific