Из Таганрога в Симферополь можно будет доехать на поезде за 18 часов

Напоминаем, железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» возобновляет летнее сообщение между Таганрогом и Крымом.

Сезонный поезд «Таврия» № 483С начнет курсировать в конце мая, что предоставит дополнительную возможность для путешествий жителям Таганрога и Ростовской области.

Согласно информации, опубликованной перевозчиком, первый рейс из Таганрога в Симферополь отправится 29 мая в 10.55 со станции Таганрог-Пассажирский. По пути состав сделает остановку в Ростове-на-Дону на станции Первомайская с 11.59 до 12.33, а на конечную станцию прибудет на следующий день в 04.50.

Всего по маршруту поезд делает 16 остановок. Самые долгие стоянки: Тамань-Пасс. – 1 ч 53 мин, Первомайская – 34 мин. Предусмотрена остановка в Керчи. Общее время в пути –17 часов 55 мин.

Для перевозок будут использованы одноэтажные вагоны купейного и плацкартного классов. Цена билета в плацкарте – от 3495 рублей, в купе – от 7775 рублей.

Поезда из Таганрога в Симферополь и в обратном направлении будут отправляться через день до конца августа 2026 года.

«Возобновление прямого железнодорожного сообщения по направлению в Крым особенно важно и для пассажиров из Ростова-на-Дону, которые в летний период часто сталкиваются с нехваткой билетов на проходящие поезда. Кроме того, поезд поможет добраться до Крыма жителям других регионов с пересадкой в Ростове-на-Дону», — отмечает перевозчик.

Ранее мы рассказывали, что из Таганрога в Ялту можно доехать на прямом автобусе за 11 часов 30 минут.

