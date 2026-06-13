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Дончанин утонул в пруду во время отдыха со своей семьей

На чтение 1 мин Опубликовано

Мужчина ушел купаться, но уже не вернулся.

Новости Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области утонул 37-летний мужчина. Трагедия произошла на Чуевском пруду в селе Гуково-Гнилушевском, где он отдыхал вместе с семьей. Мужчина пошел купаться, но обратно на берег уже не вернулся. Его отсутствие заметила супруга, которая сразу же вызвала спасателей.

Тело погибшего извлекли из воды водолазы Каменск-Шахтинского поисково-спасательного подразделения. ЧП случилось сегодня, 13 июня.

МЧС России напоминает о правилах безопасности: купаться можно только в специально оборудованных для этого местах, не стоит заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и переоценивать свои силы.

Фото: МЧС РО

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МЧС новости происшествия Ростовская область утонул мужчина
Таганрогская правда

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