Компания «Судаков Тревел» из Таганрога участвует в международном туристическом форуме

С 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ проходит VI Международный туристический форум «Путешествуй!» — одно из самых масштабных событий туристической отрасли России, объединяющее регионы страны, зарубежные делегации, туристические компании и тысячи гостей.

На стенде Ростовской области представлены четыре ключевые туристических направления. Это национальные туристические маршруты, проходящие через Ростов, Новочеркасск, Азов и Таганрог, туристический кластер «Тихий Дон», возможности активного отдыха — от водных видов спорта до пеших и велосипедных прогулок, а также гастрономия и сельский туризм, которые воплощены в эногастрономическом туре «Долина Дона». Организатором экспозиции выступило АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям» при поддержке министерства экономического развития региона.

Таганрог на форуме представляет туристическая компания «Судаков Тревел».

«На форуме мы рассказываем о том, что делает Таганрог особенным. А это — колоритная Богудония с её знаменитым судаком, экскурсионные трамвайчики, истории Фаины Раневской, морские прогулки и неповторимая атмосфера приморского города Чехова, — делится директор компании Наталья Судакова. — Именно такие уникальные объекты и маршруты создают точки притяжения для туристов и помогают гостям открыть для себя Таганрог с новой стороны.

Ранее мы рассказали, что власти Ростовской области профинансируют создание кемпингов и гостиниц для автотуристов.

Фото предоставлено компанией «Судаков Тревел» и donland.ru