Жители Дона в 2026 году смогут получить новые виды медицинской помощи по полису ОМС

13 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина.

Глава ФФОМС представил жителям Дона новые возможности программы государственных гарантий на 2026 год, доступные по полису ОМС, информирует портал правительства региона.

Среди ключевых нововведений: дистанционный мониторинг показателей здоровья (уровень глюкозы и артериальное давление) для пациентов с диабетом и гипертонией и впервые, бесплатная трансплантация почки.

Особый акцент сделан на профилактику и раннее выявление заболеваний. Врачи смогут дистанционно, в режиме реального времени, отслеживать состояние пациентов, что позволит оперативно корректировать лечение и предотвращать госпитализацию. Пациенты с хроническими заболеваниями получат устройства для удаленного контроля показателей бесплатно.

Программа также предусматривает по итогам профосмотров и диспансеризации своевременное направление пациентов с выявленными рисками сердечно-сосудистых заболеваний на высокотехнологичные операции, такие как стентирование и установка кардиостимуляторов. Кроме того, добавлено обеспечение современными противовирусными препаратами пациентов с хроническим гепатитом С.

Губернатор подчеркнул важность госгарантий бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, а также мер профилактики, как значимой государственной поддержки для населения. И поручил блоку регионального правительства, отвечающему за здравоохранение, своевременно информировать граждан о расширенных возможностях системы ОМС.

Фото пресс-службы губернатора

