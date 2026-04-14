Главная » #Здоровье

Жители Дона в 2026 году смогут получить новые виды медицинской помощи по полису ОМС

На чтение 2 мин Просмотров 27 Опубликовано

13 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина.

Глава ФФОМС представил жителям Дона новые возможности программы государственных гарантий на 2026 год, доступные по полису ОМС, информирует портал правительства региона.

Среди ключевых нововведений: дистанционный мониторинг показателей здоровья (уровень глюкозы и артериальное давление) для пациентов с диабетом и гипертонией и впервые, бесплатная трансплантация почки.

Особый акцент сделан на профилактику и раннее выявление заболеваний. Врачи смогут дистанционно, в режиме реального времени, отслеживать состояние пациентов, что позволит оперативно корректировать лечение и предотвращать госпитализацию. Пациенты с хроническими заболеваниями получат устройства для удаленного контроля показателей бесплатно.

Программа также предусматривает по итогам профосмотров и диспансеризации своевременное направление пациентов с выявленными рисками сердечно-сосудистых заболеваний на высокотехнологичные операции, такие как стентирование и установка кардиостимуляторов. Кроме того, добавлено обеспечение современными противовирусными препаратами пациентов с хроническим гепатитом С.

Губернатор подчеркнул важность госгарантий бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, а также мер профилактики, как значимой государственной поддержки для населения. И поручил блоку регионального правительства, отвечающему за здравоохранение, своевременно информировать граждан о расширенных возможностях системы ОМС.

Фото пресс-службы губернатора

Правительство Ростовской области в мессенджере «Мах» — https://max.ru/RostovRegion

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здравоохранение медицина меры профилактики Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru