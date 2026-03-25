Жителей Таганрога приглашают присоединиться к благотворительной акции помощи ветеранам «Красная гвоздика»

Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» вновь стартует 10 апреля.

В течение двух с половиной месяцев, до 22 июня, каждый желающий сможет внести пожертвование и получить в благодарность памятный значок, тем самым оказав помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. Организатором мероприятия, которое проходит уже в одиннадцатый раз, выступает благотворительный фонд «Память поколений».

Традиционно волонтеры в фирменной одежде с символикой акции будут работать в общественных местах: на центральных улицах, в парках и на массовых мероприятиях, собирая средства в специальные боксы. Кроме того, приобрести значок можно будет через обширную сеть партнеров, включающую отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, а также крупные маркетплейсы и сетевые магазины.

«Все собранные деньги направляются на медицинскую помощь ветеранам, включая покупку слуховых аппаратов, протезов, оплату курсов реабилитации и другие нужды», — подчеркивают организаторы.

В прошлом году активное участие в акции приняли, например, «Волонтеры Победы» в Ростовской области, собравшие 89 300 рублей. Фонд «Память поколений» выражает надежду, что в текущем году география и количество участников акции расширятся, что позволит увеличить общий объем собранных средств.

Фото предоставлено организаторами акции