Школы и детсады Таганрога могут принять участие в  экопроекте «ДОНСБОР-2026»

В Ростовской области начался очередной сезон масштабного экологического проекта «ДОНСБОР-2026», направленного на приобщение детей и их родителей к практике раздельного сбора отходов. Инициатива реализуется при поддержке регионального Министерства природных ресурсов и экологии и регоператора «ООО Экоград-Н».

К участию приглашаются школы и детские сады региона. Им предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры — газет, журналов, офисной бумаги, книг, листовок и картона — а также пластиковых крышек. Для школ установлен минимальный порог в 500 кг макулатуры, для детских садов — 200 кг. О своем намерении присоединиться к акции учреждению необходимо сообщить заранее. Сдать собранное сырье можно до 15 мая 2026 года, после чего будут подведены итоги и награждены самые активные участники. Следить за ходом проекта можно на сайте donsbor.ru.

Собранная макулатура будет оплачена заготовительными компаниями, а средства от переработки пластиковых крышек направят на покупку корма для животных городских приютов. В образовательных учреждениях-участниках волонтерские команды проведут экологические уроки по предварительной заявке. Все участники получат благодарственные письма и грамоты, а лучшие — призы от партнеров.

За время существования проекта в раздельный сбор отходов уже вовлечено более 310 тысяч семей из 70 населенных пунктов области, а в экологических уроках приняли участие 13 370 детей. Для подачи заявки необходимо отправить на электронный адрес azov_eka_new@bk.ru данные об учреждении, его адресе и контактном лице. Также связаться с организаторами можно по телефону 8-951-497-32-79 (в том числе через мессенджер MAX) или через сайт проекта.

Фото donsbor.ru (из архива)