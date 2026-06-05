Погода в Таганроге 5 июня: тепло, небольшой ветер, прогнозируются дождь и сильная магнитная буря

Облачная с прояснениями погода ожидается в Таганроге в пятницу, 5 июня. Днем воздух прогреется до +24°, возможен кратковременный дождь. Влажность 49-57%. Ветер восточный, с переходом на северо-восточный и северный, 2-4 метра в секунду.

В выходные будет солнечно, потеплеет до +26° в тени, садки маловероятны. С понедельника, 8 июня, станет на пару градусов прохладней, в середине недели синоптики обещают незначительные осадки.

По данным Ростгидромета, 5 июня днем +23°…+24° (по ощущениям +25°), малооблачно. Влажность 49%. Кратковременный дождь возможен с вероятностью в 60%. Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду.

Вечером и ночью температура воздуха составит +18°…+23° (будет ощущаться, как +19°), влажность 57%, вероятность дождя — 30%, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, к ночи — северный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4-7 — сильная магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +22°. Световой день продлится 15 часов 45 минут, убывающая луна. Пыльца активна: злаки, липа.

Фото «Таганрогской правды»