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Глава Таганрога отметила бизнес за образцовое содержание прилегающих территорий

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В Таганроге продолжает расти число предпринимателей, которые не только развивают свой бизнес, но и заботятся о внешнем облике города.

Город

Как рассказала глава города Светлана Камбулова, содержание прилегающих территорий в порядке — это не просто вопрос эстетики, но и соблюдение Правил благоустройства, а также показатель уважения к жителям и гостям Таганрога.

Глава города отметила предприятия, которые служат примером ответственного подхода. В их числе — АО «ТАГМЕТ» (ул. Заводская, 1), кофейня «Булкинъ» (ул. Александровская, 75), магазин «Вега» (ул. Александровская, 85), магазин «Каблучок» (ул. Чехова, 322/2), рекламное агентство «Графика» (ул. Инструментальная, 50), ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр» (ул. Дзержинского, 156), ТЦ «Москва» (ул. Дзержинского, 165-б), дом красоты «Би Слим» (ул. Заводская, 3), кафе «5 звезд» (ул. Дзержинского, 144-к) и ТЦ «Дубки» (ул. Дзержинского, 165-7).

Особо подчеркнуто, что не только бизнес, но и сами жители активно участвуют в благоустройстве, создавая образцовые территории возле своих домов — как индивидуальных, так и многоквартирных.

«Таганрог напоминает большую мозаику, где каждое доброе дело складывается в общую картину города, которым можно гордиться. Уверена, что число таких примеров будет только расти», —  добавила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали о том, что предприниматели Таганрога взяли шефство над Пушкинской набережной.

Фото и видео: МАХ Светланы Камбуловой

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благоустройство предприниматели предприятия Таганрога Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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