Жителей Дона приглашают стать участниками форума «Многодетная Россия»

Всероссийский форум многодетных семей «Многодетная Россия» пройдет в Москве в июле 2026 года. Мероприятие станет площадкой для обсуждения мер поддержки семей и обмена опытом.

#В стране

Форум, который состоится в Национальном центре «Россия», соберет многодетные семьи, экспертов, общественных деятелей и представителей власти. В программе запланировано пленарное заседание, а также работа специальной площадки «Бизнес навстречу семье», где будут представлены инициативы и программы поддержки семей.

Участники смогут обсудить практические вопросы на тематических сессиях. Культурная часть мероприятия включит показ моды «Русский стиль», конкурс социальных проектов «Семейный навигатор» и акцию «Семь добрых дел». Подробная информация о сроках и условиях участия размещена на официальном сайте проекта: https://многодетные-семьи.рф.

Проект «Многодетная Россия» реализуется с 2020 года с целью формирования позитивного образа многодетных семей и улучшения демографической ситуации. За пять лет в его мероприятиях приняли участие свыше 100 тысяч семей из 85 регионов страны.

Фото предоставлено организаторами форума

