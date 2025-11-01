Житель Таганрога в своей квартире вырастил 41 куст конопли

В Таганроге полицейские пресекли деятельность местного жителя, занимавшегося выращиванием наркосодержащих растений в собственной квартире.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Таганрогу обнаружили и изъяли у 40-летнего мужчины 41 куст конопли, а также 33 грамма измельченной марихуаны.

По словам задержанного, семена он приобрел через Интернет, после чего самостоятельно ухаживал за растениями, своевременно поливая их. Срезанные верхушки конопли фигурант использовал для личного потребления.

«В отношении 40-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде».

Иллюстрация: скрин оперативного видео