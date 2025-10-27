Житель Таганрога на приусадебном участке вырастил 23 куста конопли

Запрещенные растения мужчина прятал среди плодово-ягодных культур.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Таганрогского линейного управления МВД России на транспорте задержали 46-летнего местного жителя, ранее имевшего судимость.

На приусадебном участке таганрожца правоохранители обнаружили 23 куста наркосодержащих растений. Также были изъяты фрагменты газеты с растительным веществом, бутылки со следами нагара и контейнеры с черным налетом. Экспертиза показала, что изъятые вещества представляют собой марихуану общим весом более 60 граммов, около 10 граммов гашишного масла и свыше килограмма наркосодержащей конопли.

По данным полиции, задержанный не просто выращивал, а целенаправленно культивировал наркотические растения, создавая необходимые условия для их развития. Чтобы скрыть свою деятельность от соседей, он маскировал запрещенные посадки среди плодово-ягодных культур. Полученное сырье мужчина перерабатывал в готовые наркотические средства для собственного потребления.

«В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям 231 и 228 Уголовного кодекса РФ о незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Ранее мы рассказывали, что заросли наркосодержащих растений полицейские обнаружили у 55-летнего жителя Таганрога.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО