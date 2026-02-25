Главная » Новости Таганрога

Житель Таганрога с инвалидностью создал бизнес по лозоплетению благодаря соцконтракту

Социальный контракт помог таганрожцу с инвалидностью открыть собственную мастерскую и выйти на доход 80 тыс. рублей в месяц.

Житель Таганрога Виктор, получивший инвалидность после производственной травмы, сумел не только освоить новую профессию, но и создал успешный бизнес благодаря соцконтракту. Эта история наглядно демонстрирует, как господдержка помогает людям с ограничениями по здоровью реализовать себя и добиться финансовой самостоятельности.

Более 20 лет Виктор проработал на стройке, где и получил серьезную травму, повлекшую инвалидность. Несмотря на это, он решил кардинально изменить жизнь и освоил ремесло лозоплетения. Начав с простых изделий для знакомых, таганрожец постепенно отточил мастерство и перешел к созданию сложных форм. Со временем хобби переросло в дело, потребовавшее отдельного помещения и профессионального оборудования.

Узнав о возможности получить помощь от государства, Виктор обратился в управление социальной защиты населения Таганрога.

«Он успешно прошел тест на предпринимательские компетенции, разработал и защитил бизнес-план по изготовлению изделий из ротанга», — рассказали в ведомстве.

На полученные по соцконтракту средства мужчина арендовал помещение для магазина и закупил необходимое оборудование. Сегодня его ассортимент включает около 20 различных позиций: от классических кашпо и корзин до лежанок для животных, мебели и даже чехлов для кулеров. За время работы Виктор создал около 450 изделий, использовав более 34 тыс. метров материала. Его ежемесячный доход теперь превышает 80 тыс. рублей в месяц.

«Жизнь одна и её нужно ценить, любить и всегда находить в ней позитивные составляющие», — делится мастер.

Социальный контракт доказал свою эффективность как инструмент, позволяющий людям с ограниченными возможностями здоровья не просто выживать, а активно развиваться, расширять границы своих возможностей и строить устойчивый бизнес.

По вопросу оформления соцконтракта необходимо обращаться в УСЗН Таганрога по адресу: пер. Мечниковский, 2 либо подать заявку через Единый портал государственных услуг.

Фото tagancity.ru из архива

господдержка соцконтракт соцсфера Таганрог
