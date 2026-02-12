Главная » Новости Таганрога

Сеть кондитерских, юридические услуги, салон красоты: как женщины Таганрога строят бизнес с помощью соцконтракта

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Социальный контракт становится для многих женщин с детьми реальным шансом на финансовую независимость и успешный старт собственного дела. Эта программа государственной поддержки помогает не только преодолеть трудности с трудоустройством, но и дает возможность гибко совмещать бизнес с воспитанием детей.

Новости Таганрога

В Таганроге уже есть немало успешных примеров. Так, Светлана, мама двоих детей, с помощью соцконтракта приобрела оборудование и открыла кондитерскую студию. Регулярный доход от продажи тортов и пирожных позволил семье улучшить материальное положение. Сегодня у Светланы уже три кондитерских студии в городе.

Другой пример — Надежда, которая давно оказывала юридические услуги, но не могла превратить это в стабильный заработок. Социальная поддержка позволила ей оборудовать кабинет и начать собственное дело, услуги которого теперь востребованы у жителей.

Людмила, воспитывающая дочь, благодаря контракту осуществила мечту об открытии студии красоты. Приобретенное оборудование помогло запустить бизнес, который сегодня пользуется популярностью и обеспечивает семье комфортную жизнь.

«Программа предусматривает не только финансовую помощь, но и консультационную поддержку по основам ведения бизнеса, маркетинга и финансового учета, что повышает шансы на успех. Для одиноких мам или женщин, оказавшихся в сложной ситуации, этот механизм становится инструментом перехода к устойчивому самостоятельному обеспечению, позволяя реализовать профессиональные навыки и таланты», — рассказали в управлении социальной защиты населения Таганрога.

По вопросу оформления соцконтракта необходимо обращаться в УСЗН Таганрога по адресу: пер. Мечниковский, 2 либо подать заявку через Единый портал государственных услуг.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

соцконтракт соцподдержка соцсфера Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru