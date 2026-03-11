Главная » Новости Таганрога

Житель села под Таганрогом получил 400 часов обязательных работ и лишился автомобиля за пьяное вождение  

На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

У жителя села под Таганрогом суд конфисковал автомобиль за то, что мужчина повторно сел за руль в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Неклиновским районным судом 23-летний местный житель  был признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Согласно материалам дела, в марте прошлого года его остановили сотрудники ДПС за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В качестве наказания суд назначил виновному 400 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Дополнительной мерой стала конфискация автомобиля, на котором было совершено правонарушение.

Фото Прокуратуры РО

новости происшествия суд Таганрог
