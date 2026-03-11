Главная » Новости Ростовской области

На трассе Р-260 в Ростовской области водитель погиб во время смертельного ДТП на встречной полосе

10 марта на трассе Р-260 в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трех машин, в результате которого один человек погиб, а другой получил травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 16.40 на 374-м километре автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. По предварительной информации ведомства, водитель 1958 года рождения за рулем автомобиля Renault Kaptur выехал на встречную полосу в зоне действия сплошной линии разметки. В результате он столкнулся с машиной Evolute, которой управлял мужчина 1975 года рождения, а затем врезался в автомобиль «Газель» под управлением водителя 2003 года рождения.

Водители Renault Kaptur и «Газели» с травмами были доставлены в больницу. Позже от полученных повреждений скончался водитель Renault. В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать требования дорожной разметки и правила обгона.

Ранее мы рассказали, что 9 марта пять человек погибли в двух ДТП в Ростовской области.

