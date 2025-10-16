Житель Дона взят под стражу за жестокое убийство 46-летнего мужчины

В Ростовской области заключен под стражу 50-летний житель Донецка, который до смерти забил своего знакомого камнем и сбросил его тело в реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в сентябре нынешнего года. Фигурант выпивал со своим 46-летним приятелем. Затем между ними возникла ссора. Тогда подозреваемый набросился на мужчину и нанес ему множество ударов по голове камнем и точильным кругом. А чтобы скрыть содеянное, перенес тело к реке и сбросил в воду.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru