Замначальника донского ГУ МЧС стал фигурантом уголовного дела после приемки здания ГИМС в Таганроге

Подписанный акт приемки нового здания ГИМС в Таганроге стал причиной возбуждения уголовного дела в отношении заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области, которому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. До 9 декабря включительно он взят под домашний арест.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в минувшем году фигурант был председателем приемочной комиссии объекта капстроительтсва. Он подписал акт приемки без выполнения подрядчиком полного объема работ, предусмотренных контрактом. А также дал  указание остальным членам комиссии подписать документ.

Сейчас замначальника регионального ГУ МЧС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением соответствующих запретов и ограничений. В частности, постановлением суда на обвиняемого наложены запреты на общение с участниками уголовного судопроизводства по делу, на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а также на использование всех средств связи и сети Интернет.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления», — уточнили в региональном Следкоме.

Фото tagancity.ru (из архива)

ГИМС новости происшествия Таганрог
