Житель Дона для продажи выращивал коноплю в теплице и сушил ее на чердаке, изъято 68 кг растения

В Ростовской области задержан 38-летний житель Батайска, который оборудовал у себя дома теплицу для выращивания конопли. Полицейские изъяли боле 2,7 кг марихуаны и свыше 68 килограммов частей наркосодержащего растения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела сотрудниками транспортной полиции. Во время обыска в его домовладении изъяли кусты и отростки растений, полимерные пакеты, стеклянные банки, картонные коробки с неизвестным веществом, цветочные горшки с растущими кустами конопли. А также электронные весы, упаковочный материал и вакууматор, предназначенный для фасовки. На чердаке частного дома хранились срезанные стебли растений.

Житель Батайска пояснил, что приобрел семена конопли, горшки, удобрения, осветительные приборы и систему вентиляции, после чего на территории дома оборудовал специальные секции, где выращивал наркосодержащее растение для последующего сбыта на территории донского региона.

Сейчас фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО