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Сегодня донские 11-классники писали ЕГЭ по русскому языку

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Экзамен прошел в штатном режиме, без происшествий.

#Образование

В Ростовской области 16,6 тысячи одиннадцатиклассников написали сегодня ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел в штатном режиме, без происшествий, сообщил на своих страницах в соцсетях заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

На выполнение 27 заданий, включающих тесты и сочинение, отводилось 3,5 часа. Русский язык является обязательным предметом для получения аттестата о среднем общем образовании, а также необходимым для поступления в вузы. Минимальный порог по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, а для подачи документов на обучение по программам высшего образования – 36 баллов, уточнила министр образования области Виктория Чернышова.

Выпускники имеют возможность пересдать ЕГЭ по русскому и улучшить свои результаты в дополнительные дни — 8 и 9 июля. Однако в этом случае первые полученные баллы аннулируются. Выбрать лучший нельзя, при этом, как отметил Андрей Фатеев, в прошлом году 77% одиннадцатиклассников после пересдачи получили большие баллы.

Следующий обязательный экзамен — математика — состоится 8 июня.

«Писать ОГЭ в 2026 году школьники будут со 2 июня по 6 июля, а в дополнительный период — с 3 по 25 сентября. ЕГЭ одиннадцатиклассники будут сдавать с 1 июня по 9 июля и в дополнительные даты — с 4 по 25 сентября», — напомнил замгубернатора.

Фото: канал в МАХ Андрея Фатеева.

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ЕГЭ новости Ростовская область
Таганрогская правда

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