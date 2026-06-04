Областной минздрав проведет внеплановую проверку перинатального центра в Ростове после сообщения в соцсетях о гибели младенца у пациентки

Проверку медучреждения после трагического случая также намерен провести региональный Росздравнадзор.

В СМИ и соцсетях Ростовской области прошли публикации о трагическом исходе беременности у роженицы в перинатальном центре донской столицы. Сообщалось, что женщина потеряла доношенного ребенка на 37-й неделе беременности — якобы младенец погиб от гипоксии из-за плаценты после проведения ей процедуры наружного акушерского поворота плода.

Министерство здравоохранения Ростовской области выразило глубокие соболезнования семье в связи с утратой ребёнка.

«В связи с изложенными в публикации фактами принято решение о проведении внеплановой проверки качества оказания медицинской помощи. По итогам проверки будет дана объективная правовая и клиническая оценка действиям медицинского персонала», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ВК «Перинатальный центр Ростовской области»