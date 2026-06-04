Организатор схемы легализации 15 мигрантов арестован в Ростове-на-Дону

Задержаны также четверо его сообщников.

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали организатора и четырех участников схемы по нелегальной легализации мигрантов. 30-летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году, вместе с сообщниками в возрасте от 27 до 48 лет фиктивно трудоустраивал приезжих и предоставлял поддельные договоры в миграционную службу.

Таким образом злоумышленники помогли легализоваться на территории России 15 иностранцам. Задержания прошли в Ростове-на-Дону при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, электронные носители, документы и другие улики.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Организатор и один из сообщников заключены под стражу, трое соучастников, выступавших в роли фиктивных работодателей, отправлены под домашний арест.

Фото: скрин видео «МВД Медиа».