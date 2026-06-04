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Суд назначил таганрожцу 240 часов обязательных работ за сбор и хранение марихуаны

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У него дома полицейские нашли около 13 граммов наркотического средства для личного употребления.

Новости Таганрога

Таганрогский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Решение принял Таганрогский городской суд, сообщили в транспортной прокуратуре.

32-летний мужчина был осужден по части 1 статьи 228 УК РФ. Как установили в суде, в сентябре прошлого года он собрал дикорастущую коноплю, а затем у себя дома отделил листья от стеблей, чтобы высушить их и в дальнейшем употребить лично. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и изъяли по месту жительства фигуранта наркотическое средство каннабис (марихуану) массой 13,15 грамма.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя из Таганрогской транспортной прокуратуры, назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Фото: magnific

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Таганрогская правда

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