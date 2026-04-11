На Дону поймали водителя без прав, который перевозил в «Ниве» рыбу на миллион рублей

В Багаевском районе Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля «Нива», который управлял машиной без прав, и обнаружили в его багажнике крупную партию незаконно выловленной рыбы. Общий ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил миллион рублей, что квалифицируется как особо крупный.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, при проверке транспортного средства в багажнике были найдены две пластиковые емкости объемом 110 литров каждая, в которых находились браконьерские ставные жаберные сети и улов. В результате пересчета изъято 746 экземпляров рыбы различных видов, включая щуку, судака, окуня, тарань, шамаю, рыбца, карася, линя, ласкиря, а также 26 раков. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), он отстранен от управления. Ущерб, оцененный в 1 063 465 рублей, отнесен к категории особо крупного. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). В настоящее время проводятся процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Фото ГУ МВД

