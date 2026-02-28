Главная » Новости Таганрога

Железнодорожный перевозчик запустит сезонный поезд из Таганрога в Крым 29 мая

Пассажирский поезд «Таврия» сообщением Таганрог – Симферополь возобновляет курсирование в конце мая и будет перевозить пассажиров на протяжении всего летнего сезона. Информация об этом появилась в Telegram-канале железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Первый рейс из Таганрога со станции Таганрог-Пассажирский запланирован на 29 мая, отправление в 10.55. По пути в Крым поезд сделает остановку в Ростове-на-Дону на станции Первомайская с 11.59 до 12.33, а прибытие в Симферополь ожидается на следующий день в 4.50.

В обратном направлении из Симферополя поезд отправится 28 мая в 12.30. Остановка в Ростове-на-Дону на станции Ростов-Главный (пригородный вокзал) состоится на следующий день с 04.35 до 05.04, а в Таганрог состав прибудет в 6.15. В формировании поезда будут использованы одноэтажные вагоны купейного и плацкартного классов.

Возобновление этого маршрута особенно актуально для жителей Ростова-на-Дону, которые в период высокого спроса часто сталкиваются с дефицитом билетов на проходящие составы.

Ранее мы рассказали, что через Таганрог из Херсонской области в Москву начал курсировать ежедневный автобус.

