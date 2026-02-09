Главная » Новости Таганрога

Через Таганрог из Херсонской области в Москву начнет курсировать ежедневный автобус

С 9 февраля из Херсонской области в столицу через Таганрог начнет ежедневно курсировать автобус, следующий маршрутом Скадовск — Москва. Это прямое сообщение упростит поездки для тех, кто направляется в столицу из южных регионов.

Как сообщает Минтранс Херсонской области, автобус будет отправляться из Скадовска в 09.10, делая остановки в населенных пунктах Херсонской области, включая Каланчак, Чаплынскую, Новосканийскую, Чкаловскую, Новотроицкое и Геническую. Далее маршрут пройдет через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, после чего в 20.40 автобус прибудет в Таганрог, а в 22.00 — в Ростов-на-Дону.

Конечной точкой в Москве станет автостанция «Новоясеневская» у метро «Новоясеневская» / «Битцевский парк», куда рейс прибудет в 12.00 следующего дня. Обратный выезд из столицы запланирован на 12.30 с той же автостанции.

Билеты уже доступны в кассах всех указанных автостанций. Организаторы рекомендуют планировать поездки заранее для комфортного путешествия.

Фото ВК Автовокзалы Ростовской области

