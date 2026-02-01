Железнодорожный переезд в селе под Таганрогом закроют на два дня для демонтажа настила

4 и 5 февраля под Таганрогом будет временно закрыт железнодорожный переезд в селе Покровском, сообщает telegram-канал администрации Неклиновского района. Это связано с плановыми работами по ремонту пути, которые потребуют полного демонтажа настила.

Переезд 1259 км ПК 3 на перегоне Неклиновка – Марцево, пересекающий дорогу села Покровское – 60К-7, будет недоступен для автомобилистов на протяжении двух дней с 8.30 до 16.00.

На это время для транспорта организуют объезд через другой переезд — 1255 км ПК 8 на перегоне Матвеев-Курган – Неклиновка, который пересекает улицу Металлургическая в том же селе.

Фото из архива