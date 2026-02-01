Главная » Новости Таганрога

Железнодорожный переезд в селе под Таганрогом закроют на два дня для демонтажа настила

На чтение 1 мин Опубликовано

4 и 5 февраля под Таганрогом будет временно закрыт железнодорожный переезд в селе Покровском, сообщает telegram-канал администрации Неклиновского района. Это связано с плановыми работами по ремонту пути, которые потребуют полного демонтажа настила.

Новости Таганрога

Переезд 1259 км ПК 3 на перегоне Неклиновка – Марцево, пересекающий дорогу села Покровское – 60К-7, будет недоступен для автомобилистов на протяжении двух дней с 8.30 до 16.00.

На это время для транспорта организуют объезд через другой переезд — 1255 км ПК 8 на перегоне Матвеев-Курган – Неклиновка, который пересекает улицу Металлургическая в том же селе.

Ранее мы рассказали, как жителям Таганрога вернуть авто после эвакуации.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ж\д переезд новости ограничение движения ремонт Таганрог транспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru