Автомобилистам Таганрога, чьи машины были эвакуированы за нарушение правил парковки, важно знать правильный порядок действий для скорейшего возврата транспортного средства.

Соблюдение определенного алгоритма поможет решить проблему оперативно и минимизировать возможные сложности. Пошаговой инструкцией поделилась Госавтоинпекция по Ростовской области.

Первым делом необходимо выяснить, куда именно был доставлен автомобиль. Для этого следует позвонить в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 8 (863) 249-26-30 или 8-999-471-07-47. Сотрудникам нужно сообщить марку и государственный номер машины, после чего они предоставят адрес штрафстоянки и разъяснят дальнейшие шаги.

Далее требуется подготовить пакет документов: свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО и паспорт гражданина РФ. Если все бумаги в порядке, нужно оставаться на месте, откуда была произведена эвакуация.

Следующий шаг — дежурная часть уведомит ближайший наряд ДПС, который составит административный материал по факту нарушения правил стоянки и остановки транспортного средства. После этого можно отправляться на указанную штрафстоянку, где необходимо предъявить подготовленные документы сотруднику службы.

Дальнейший этап — оплата всех предусмотренных законом штрафов и услуг по транспортировке автомобиля. Полученную квитанцию об оплате нужно предъявить работникам штрафстоянки.

Перед тем как забрать машину, важно тщательно осмотреть ее на предмет возможных повреждений, а также проверить комплектность вещей в салоне. Если будут выявлены какие-либо дефекты, их следует зафиксировать документально и потребовать компенсацию.

«Чтобы избежать повторной эвакуации в будущем, автомобилистам рекомендуется внимательно изучить местные правила парковки и неукоснительно их соблюдать», — рекомендует Госавтоинспекция.

Фото: ГАИ по РО