Как жителям Таганрога вернуть авто после эвакуации: пошаговая инструкция от ГАИ

Автомобилистам Таганрога, чьи машины были эвакуированы за нарушение правил парковки, важно знать правильный порядок действий для скорейшего возврата транспортного средства.

Соблюдение определенного алгоритма поможет решить проблему оперативно и минимизировать возможные сложности. Пошаговой инструкцией поделилась Госавтоинпекция по Ростовской области.

Первым делом необходимо выяснить, куда именно был доставлен автомобиль. Для этого следует позвонить в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 8 (863) 249-26-30 или 8-999-471-07-47. Сотрудникам нужно сообщить марку и государственный номер машины, после чего они предоставят адрес штрафстоянки и разъяснят дальнейшие шаги.

Далее требуется подготовить пакет документов: свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО и паспорт гражданина РФ. Если все бумаги в порядке, нужно оставаться на месте, откуда была произведена эвакуация.

Следующий шаг — дежурная часть уведомит ближайший наряд ДПС, который составит административный материал по факту нарушения правил стоянки и остановки транспортного средства. После этого можно отправляться на указанную штрафстоянку, где необходимо предъявить подготовленные документы сотруднику службы.

Дальнейший этап — оплата всех предусмотренных законом штрафов и услуг по транспортировке автомобиля. Полученную квитанцию об оплате нужно предъявить работникам штрафстоянки.

Перед тем как забрать машину, важно тщательно осмотреть ее на предмет возможных повреждений, а также проверить комплектность вещей в салоне. Если будут выявлены какие-либо дефекты, их следует зафиксировать документально и потребовать компенсацию.

«Чтобы избежать повторной эвакуации в будущем, автомобилистам рекомендуется внимательно изучить местные правила парковки и неукоснительно их соблюдать», — рекомендует Госавтоинспекция.

