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«Zдай бумагу – помоги СВОим»: жители Таганрога могут присоединиться к эко-марафону

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С 18 марта по 15 апреля 2024 года в Ростовской области состоится Всероссийский эко-марафон «Переработка». Присоединиться к акции по сдаче макулатуры могут и жители Таганрога.

Город

Эко-марафон проходит под девизом: «Zдай бумагу — помоги СВОим» при поддержке проекта «Подари Дерево».

Принять участие в акции могут все организации и жители, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте сдайбумагу.рф. Цель эко-марафона — организовать сбор макулатуры и на вырученные средства помочь нашим бойцам в зоне СВО.

Участники экологической акции — города России, передающие друг другу как эстафету инициативу по сбору макулатуры.

Что можно сдавать? Глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт бумагу, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности.

Победители эко-марафона — наиболее активные города — получат три приза. Главный приз — аллея из тридцати саженцев маньчжурского ореха от проекта «Подари Дерево».

Фото из архива (donsbor.ru)

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#новости #Ростовская область #Таганрог #экология акция
Таганрогская правда
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