Запуск отопления в Таганроге почти завершен, теплоснабжение подано в 1052 многоквартирных дома и во все объекты социальной сферы, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам осуществлен запуск модульной котельной в переулке Лермонтовском, 26. Еще одна такая котельная пока в работе.

Также пуско-наладочные работы ведутся еще в 30 домах, на теплосетях многоквартирного дома в переулке Каркасном, 11 и на двух аварийных участках сетей на улице П. Тольятти.

«Число жалоб от таганрожцев снизилось. Сосредоточим усилия на решении локальных проблем с отоплением отдельных квартир или подъездов многоквартирных домов. Еще раз напомню, что регулировкой внутридомового оборудования занимаются управляющие компании. Сегодня на их работе также сосредоточено все внимание», — отметила глава города.

Фото tagancity.ru (из архива)