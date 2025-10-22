Главная » Благоустройство

В Таганроге предприниматель восстановил спортплощадку на улице 1-й Котельной

В Таганроге предприниматель за собственные средства восстановил спортивную площадку на улице 1-й Котельной, 71. Его инициатива стала еще одним примером социально ответственного бизнеса, отметила глава города Светлана Камбулова.

Теперь на площадке установлены ограждения, скамейки и спортивное оборудование, а территория стала комфортной зоной для занятий спортом местных жителей, особенно детей и молодежи.

«Многие предприниматели предпочитают не афишировать добрые дела. Порой благотворительность, как и счастье — любит тишину. Уверена, что такие проекты будут вдохновляющим примером для других бизнесменов. Благодарю неравнодушных, инициативных руководителей предприятий и предпринимателей, активно участвующих в жизни города», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что школьники Таганрога высадили в городском парке миндаль и молодые дубы.

