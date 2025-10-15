Главная » Новости Таганрога

В Таганроге механик пытался устроиться на судно с поддельным медицинским заключением

На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

В Таганроге городской суд вынес приговор 27-летнему мужчине за использование поддельного медицинского заключения при устройстве на работу вахтенным механиком. Об этом сообщает Таганрогская транспортная прокуратура.

Новости Таганрога

Во время судебного разбирательства установлено, что фигурант подал в дипломный отдел службы капитана морского порта Таганрог заявление на получение диплома вахтенного механика морского судна с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением и главной двигательной установкой мощностью 750 кВт. Мужчина приложил к заявлению копии документов, в том числе медзаключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на судне, выданное одним из медицинских центров Ростова.

«Однако по информации медцентра, фигурант для прохождения медицинского обследования не обращался, амбулаторной карты в медучреждении не имеет. Поэтому  медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на судне ему не выдавалось», — пишет источник.

В результате мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права. С учетом позиции государственного обвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры фигуранту назначено наказание в виде ограничения свободы на два месяца.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области теплоход столкнулся с разводным мостом.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

механик новости поддельный документ происшествия суд судно Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru