В Таганроге механик пытался устроиться на судно с поддельным медицинским заключением

В Таганроге городской суд вынес приговор 27-летнему мужчине за использование поддельного медицинского заключения при устройстве на работу вахтенным механиком. Об этом сообщает Таганрогская транспортная прокуратура.

Во время судебного разбирательства установлено, что фигурант подал в дипломный отдел службы капитана морского порта Таганрог заявление на получение диплома вахтенного механика морского судна с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением и главной двигательной установкой мощностью 750 кВт. Мужчина приложил к заявлению копии документов, в том числе медзаключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на судне, выданное одним из медицинских центров Ростова.

«Однако по информации медцентра, фигурант для прохождения медицинского обследования не обращался, амбулаторной карты в медучреждении не имеет. Поэтому медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на судне ему не выдавалось», — пишет источник.

В результате мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права. С учетом позиции государственного обвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры фигуранту назначено наказание в виде ограничения свободы на два месяца.

Фото Анатолия Ивашова