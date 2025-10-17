Замгубернатора проинспектировал ремонт котельных и тепловых сетей в Таганроге

Он поручил направить на объекты дополнительных рабочих, чтобы не допустить отставания от графика.

17 октября в Таганроге побывал с рабочим визитом заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко, который оценил ход работ на объектах теплоснабжения, где сейчас ведется капитальный ремонт.

Речь идет о котельных на улицах Ленина, 220, и Химической, 11, а также об участках тепловых сетей на улице П. Тольятти. Учитывая высокую степень износа оборудования и возникшие сложности с поставками, замгубернатора подчеркнул, что работы должны быть выполнены качественно и в срок.

«Дал поручение направить на объекты дополнительных рабочих, чтобы работы были проведены без отставания от графика. Главная задача — максимально безаварийное прохождение отопительного сезона. Люди не должны мёрзнуть зимой в своих домах. Крайне важно также обеспечить бесперебойное теплоснабжение социальных объектов», — написал он в своем telegram-канале.

И отметил, что подрядные организации уже приступили к ремонту. ООО «Строительное управление-310» заключило муниципальные контракты на ремонт одиннадцати участков теплосетей и капитальный ремонт двух котлов. Параллельно ведется закупка материалов для аварийно-восстановительных работ на котельной, расположенной на улице Ленина, 220, где введен режим «повышенной готовности». Чтобы обеспечить теплом 359 многоквартирных домов и 62 социальных объекта предстоит провести значительный объем работ.

«Держим ситуацию под пристальным контролем, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей и всех социально значимых объектов», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали, что руководство города провело встречу со старшими домов, которые обслуживаются проблемной котельной, расположенной на улице Ленина, 220.

Фото telegram-канал Владимира Ревенко