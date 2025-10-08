«Забытую» яму на ул. Сызранова в Таганроге ликвидировали 8 октября

Жители Таганрога сообщили, что в яму, оставшуюся после работы коммунальной службы, упал 5-летний ребенок.

О ситуации написало местное сетевое издание, куда обратились очевидцы. Они рассказали, что яма на ул. Сызранова, 4 зияет уже около месяца. Обращения в управляющую компанию результата не дали.

«4 октября в яму упал ребенок. К счастью, обошлось без травм, хотя на дне были кирпичи. Яма глубиной более метра. Хотелось бы знать, когда ее ликвидируют?», — приводит источник слова жителей.

Комментарий по ситуации «Таганрогской правде» дали в администрации города.

«Персоналом ПО ЮЗЭС филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго» проводились работы по ремонту кабеля для восстановления электроснабжения потребителей по указанному адресу. Работы проводились с 29 августа по 5 октября 2025 года. Глубина траншеи составляла 0,6-0,7 метра. Место работ было огорожено сигнальной лентой. Грунт после разрытия восстановили 8 октября», — говорится в ответе городских властей.

Ранее мы рассказывали о том, что таганрожцы жалуются на заросли амброзии по ул. Чучева.

Фото: «Блокнот Таганрог»