Таганрожцы жалуются на заросли амброзии по ул. Чучева

В местном интернет-издании появилась публикация о зарослях амброзии по ул. Чучева в микрорайоне «Русское поле». Местные жители интересуются, когда сорную траву скосят?

Сообщается, что амброзия разрослась на участке от дома № 42 по ул. Чучева до ул. Галицкого. Вдоль зарослей по дороге дети идут в школу № 39, вдыхая опасную пыльцу.

«Местные жители ранее обращались в социальных сетях к властям с этой проблемой. Поступил ответ, что покос травы проведут до конца сентября. Уже октябрь, а заросли так и остались нетронутыми», — пишет источник.

За комментарием по ситуации «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«Ранее был проведен покос сорной растительности вдоль автомобильной дороги на ул. Чучева между ул. Сызранова и ул. 2-й Энергетической, по ранее поданным заявкам от жителей. Сейчас рассматривается вопрос о проведении работ по покосу травы на территории, прилегающей к автомобильной дороге в районе дома № 42в по ул. Чучева. Вопрос взят на контроль», — говорится в комментарии.

Фото: «Donday-taganrog.ru»