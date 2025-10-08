Главная » Город

Таганрожцы жалуются на заросли амброзии по ул. Чучева

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

В местном интернет-издании появилась публикация о зарослях амброзии по ул. Чучева в микрорайоне «Русское поле». Местные жители интересуются, когда сорную траву скосят?

Город

Сообщается, что амброзия разрослась на участке от дома № 42 по ул. Чучева до ул. Галицкого. Вдоль зарослей по дороге дети идут в школу № 39, вдыхая опасную пыльцу.

«Местные жители ранее обращались в социальных сетях к властям с этой проблемой. Поступил ответ, что покос травы проведут до конца сентября. Уже октябрь, а заросли так и остались нетронутыми», — пишет источник.

За комментарием по ситуации «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«Ранее был проведен покос сорной растительности вдоль автомобильной дороги на ул. Чучева между ул. Сызранова и ул. 2-й Энергетической, по ранее поданным заявкам от жителей. Сейчас рассматривается вопрос о проведении работ по покосу травы на территории, прилегающей к автомобильной дороге в районе дома № 42в по ул. Чучева. Вопрос взят на контроль», — говорится в комментарии.

Фото: «Donday-taganrog.ru»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога обратная связь покос травы
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru