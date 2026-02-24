За неделю февраля из Ростовской области на экспорт отправилось более 38,5 т мяса птицы

Качество продукции подтверждено результатами лабораторных исследований.

Две крупные партии мяса птицы отправились на экспорт из донского региона в течение недели, с 9 по 13 февраля. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской области. Страной назначения экспортного груза стал Узбекистан.

Продукция общим весом 38,6 прошла лабораторные исследования, по результатам которых признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении в соответствии с требованиями страны-импортера.

Страны Средней Азии — в числе постоянных импортеров продукции из донского региона. В частности, в Узбекистан и Таджикистан за первую неделю февраля было отправлено семь партий мяса птицы общим весом 133 тонны.

Фото: Россельхознадзор по РО