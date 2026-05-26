Жители Ростовской области могут представить свои проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Сбор заявок на участие в событии уже стартовал. Идеи может прислать каждый желающий.

Как отметил заместитель руководителя администрации Президента России, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин, сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время – нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей.

«Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты. Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем», — подчеркнул Максим Орешкин.

В этом году идеи принимают по пяти направлениям.

Национальная социальная инициатива — это предложения по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, охране здоровья и здоровому образу жизни, социальной поддержке граждан.

Национальная кадровая инициатива сосредоточится, в том числе, на навыках будущего и непрерывном обучении, прогнозировании рынка труда, новой карьере в возрасте от 50 лет.

Национальная технологическая инициатива охватит проекты в сфере автономности, интеллектуальных систем, распределенной энергетики, ИИ и новых сервисов на базе спутников.

Экологическое и климатическое направление объединит идеи, связанные с сохранением природы, экологией, развитием территорий и созданием комфортной среды для жизни.

Национальная предпринимательская инициатива — это идеи по развитию инвестиционного климата и платформенной экономики, инфраструктуры для технологического предпринимательства.

По словам советника Президента России, ответственного секретаря Оргкомитета Форума Антона Кобякова, сегодня сообщество форума объединяет почти 600 тысяч человек, и с каждым годом интерес к участию продолжает расти.

«Форум стал пространством, где инициативы граждан, бизнеса, региональных команд и экспертного сообщества получают возможность перейти от идеи к практической реализации. Лучшие проекты находят поддержку институтов развития, регионов и партнеров, а их авторы получают новые возможности для профессионального и общественного роста», — отметил Антон Кобяков.

Свои проекты и инициативы все желающие могут подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из них представят на финальном мероприятии 22-23 июля.

Фото: пресс-служба АСИ