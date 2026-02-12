Из Ростовской области экспортировали более 130 тонн мяса птицы в страны Средней Азии

Семь партий товара отправлены в Узбекистан и Таджикистан за первую неделю февраля.

В Ростовской области в начале февраля в местах полного таможенного оформления досмотрено и оформлено семь партий мяса птицы общим весом 133,1 тонны для дальнейшей отправки на экспорт. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. В частности, с территории донского региона продукция направлена в Узбекистан (38 тонн) и Таджикистан (95,1 тонны).

В сообщении говорится, что вся экспортная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены лабораторными исследованиями. Нарушений в законности происхождения экспортируемой продукции не выявлено, уточнили в ведомстве.

Фото: страница ВК Управления Россельхознадзора по региону (из архива)