6 с половиной лет за убийство отчима: на Дону вынесен приговор в отношении 26-летнего мужчины

Фигурант ударил его ножом в ходе конфликта.

В Ростовской области вынесли приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве отчима, сообщает региональная прокуратура. Соответствующее решение принял Шахтинский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Как установили в суде с участием государственного обвинителя, преступление произошло в январе прошлого года. Фигурант находился в домовладении на улице Горовца в городе Шахты. В ходе возникшего конфликта он нанес своему отчиму несколько ударов ножом в область головы и тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: следком РО

