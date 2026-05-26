В Ростове на светофоре водитель Chery Tiggo собрал «паровозик» из пяти автомобилей

В Ростове-на-Дону полиция выясняет обстоятельства массового ДТП с участием пяти машин. Авария произошла днем 26 мая на улице Ларина.  

По данным региональной Госавтоинспекции, около 11:20 у дома №27 по улице Ларина 56-летний водитель автомобиля Chery Tiggo, по предварительной версии, не справился с управлением. Он врезался в четыре машины, которые стояли перед светофором на запрещающий сигнал: Kia K5, Hyundai Solaris, Mitsubishi Pajero и Lifan Solano.  

В результате столкновения все автомобили получили механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО

