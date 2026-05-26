На Дону госпитализирована 15-летняя школьница, которую сбил автомобиль

Пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте.
В Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадала девочка-подросток. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Сальске утром 26 мая. В Госавтоинспекции региона рассказали подробности.
Около 10.50, в районе дома №44 по улице Кутузова 45-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил девочку-подростка. По предварительным данным, 15-летняя школьница переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, находясь в зоне видимости перекрестка.
В результате наезда пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.
Фото из архива
