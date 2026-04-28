За год врачи «скорой» БСМП Таганрога помогли более 65 тысячам пациентов

За прошлый год сотрудники отделения скорой медицинской помощи БСМП Таганрога помогли более 65 тысячам пациентов. Всего медики выполнили 66 350 вызовов — в среднем не менее 180 в сутки, причем около трети обращений были экстренными. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

28 апреля, в День работников скорой медицинской помощи, глава города и председатель городской Думы Роман Корякин посетили городскую станцию скорой помощи, чтобы поздравить тех, кто ежедневно совершает тихий, незаметный для большинства людей подвиг.

«От всего сердца благодарю врачей, фельдшеров, медицинских сестер, диспетчеров и водителей скорой помощи за высочайший профессионализм, железную выдержку и умение сохранять спокойствие там, где другие теряют голову. Желаю всем сотрудникам отделения скорой медицинской помощи крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и как можно больше спокойных смен. Пусть каждый возвращенный к жизни человек становится вашей самой главной наградой», — отметила Светлана Камбулова.

Роман Корякин вручил медикам благодарственные письма городской Думы и подчеркнул, что надо иметь особый характер и обладать не только исключительными профессиональными навыками, но и человеческими качествами, чтобы брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.

«Служба скорой помощи — это отряд особого назначения, где работают люди, которые умеют быстро ориентироваться, принимать решения, спасать, сочувствовать и сопереживать. Порой кажется, что для них нет ничего невозможного. Бригада скорой помощи всегда находится на передовой. Они не знают, каким будет их следующий вызов, что их там ждет, а поэтому должны быть готовы ко всему», — сказал он.

Сейчас в отделении скорой медицинской помощи БСМП работают 167 средних медицинских работников и 7 врачей. В прошлом году в штат приняли 21 специалиста со средним медицинским образованием и одного врача скорой помощи. Как отметила Светлана Камбулова, это важный шаг для укрепления кадрового потенциала службы и повышения качества экстренной помощи.

Кроме того, в рамках региональной программы развития здравоохранения Ростовской области обновился автопарк городской больницы Таганрога: на линию вышли 17 новых автомобилей скорой помощи класса «В», оснащенных современным медицинским оборудованием.

Фото: мессенджеры «MAX» Юрия Слюсаря и Романа Корякина