В Таганроге сотрудников скорой медицинской помощи поздравили с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения неустанному труду, мужеству и самоотверженности тех, кто ежедневно выполняет одну из самых важных задач – спасает человеческие жизни.

Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения, и трудиться здесь могут только настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу, умеющие не только лечить, но и сострадать. Вы первыми приходите на помощь и как никто другой знаете, насколько ценны жизнь и здоровье человека. Сталкиваясь с самыми сложными и опасными ситуациями, работая в режиме повышенной нагрузки, вы проявляете высочайший профессионализм и самоотверженность. Каждый ваш выезд – это испытание на прочность и выдержку. Но вы достойно справляетесь с этими задачами, оставаясь на передовой борьбы за благополучие человека.

Низкий вам поклон за ваш поистине героический труд, за верность своему призванию, за внимание, доброту и милосердие! Отдельные слова благодарности ветеранам службы, чей бесценный опыт востребован и по сей день. Пусть ваша нелегкая служба будет всегда оценена по достоинству. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, терпения и благополучия!

Светлана КАМБУЛОВА, глава города Таганрога

Роман КОРЯКИН, председатель городской Думы