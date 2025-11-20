За десять месяцев 2025 года в бюджет Таганрога поступило 9,8 млрд рублей

О главных аспектах бюджета Таганрога в 2025 году рассказала глава города Светлана Камбулова.

Общий объем доходов городского бюджета на 2025 год запланирован в сумме 13,1 млрд рублей. За десять месяцев 2025 года в бюджет поступило 9,8 млрд рублей, в том числе: налоговые и неналоговые поступления — 3,3 млрд рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в бюджет поступило больше на 13,5% или на 395,9 млн рублей», — привела цифры Светлана Камбулова.

Положительная динамика собственных доходов достигнута благодаря увеличению поступлений: налога на доходы физических лиц — темп роста 114,1%; государственной пошлины — темп роста 180,4%; неналоговых доходов — рост 118,7%.

Рост собственных доходов отмечается в течение последних трех лет.

Расходная часть бюджета города на 2025 год утверждена в сумме 12,5 млрд рублей. За 10 месяцев исполнение составило 9,8 млрд рублей. Большая часть расходов направлена на социальную сферу — 63,2% или 6,2 млрд рублей. Это расходы на образование — 38%; социальную политику — 18%; культуру — 5%.

На сегодняшний день все обязательства бюджета выполнены своевременно. Кредиторская задолженность отсутствует. Планируется снижение муниципального долга на 126,7 млн рублей по итогам года.

«Отмечу, что бюджет Таганрога ориентирован на обеспечение социальных нужд населения, поддержание стабильной финансовой ситуации и создание условий для устойчивого развития городской инфраструктуры. Первоочередные и важные социальные расходы учтены в необходимом объёме», — подчеркнула глава города.

Напомним, 27 ноября в 17 часов, в ГДК состоится отчёт главы города Таганрога Светланы Камбуловой о работе администрации в 2025 году.

Фото из архива