Главная » #Финансы

За десять месяцев 2025 года в бюджет Таганрога поступило 9,8 млрд рублей

На чтение 2 мин Просмотров 25 Опубликовано

О главных аспектах бюджета Таганрога в 2025 году рассказала глава города Светлана Камбулова.

#Финансы

Общий объем доходов городского бюджета на 2025 год запланирован в сумме 13,1 млрд рублей. За десять месяцев 2025 года в бюджет поступило 9,8 млрд рублей, в том числе: налоговые и неналоговые поступления — 3,3 млрд рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в бюджет поступило больше на 13,5% или на 395,9 млн рублей», — привела цифры Светлана Камбулова.

Положительная динамика собственных доходов достигнута благодаря увеличению поступлений: налога на доходы физических лиц — темп роста 114,1%; государственной пошлины — темп роста 180,4%; неналоговых доходов — рост 118,7%.

Рост собственных доходов отмечается  в течение последних трех лет.

Расходная часть бюджета города на 2025 год утверждена в сумме 12,5 млрд рублей. За 10 месяцев исполнение составило 9,8 млрд рублей. Большая часть расходов направлена на социальную сферу — 63,2% или 6,2 млрд рублей. Это расходы на образование — 38%; социальную политику — 18%; культуру — 5%.

На сегодняшний день все обязательства бюджета выполнены своевременно. Кредиторская задолженность отсутствует. Планируется снижение муниципального долга на 126,7 млн рублей по итогам года.

«Отмечу, что бюджет Таганрога ориентирован на обеспечение социальных нужд населения, поддержание стабильной финансовой ситуации и создание условий для устойчивого развития городской инфраструктуры. Первоочередные и важные социальные расходы учтены в необходимом объёме», — подчеркнула глава города.

Напомним, 27 ноября в 17 часов, в ГДК состоится отчёт главы города Таганрога Светланы Камбуловой о работе администрации в 2025 году.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога бюджет-2025 Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru